أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن مؤتمر برلين المقرر غدا الاحد سيذهب للإقرار بما توصل إليه مجلسا النواب والدولة بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

وبحسب سبوتنيك أضاف امغيب أن تلك الخطوات يمكن اتخاذها من خلال هيئة الأربعين التي سيتم تشكيلها لافتا إلى وجود توجهين محلي ودولي يسيران نحو الإبقاء على السراج كرئيس مجلس رئاسي، فيما يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية يتم التوافق عليها وقد تكون من المنطقة الشرقية.