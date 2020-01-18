أبو الغيط يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي، الذي يعقد غدا لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وبحسب بيان الأمانة العامة للجامعة، فمن المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق حول الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار تحت رعاية المبعوث الأممي.

وأكد البيان أن أبو الغيط سيجدد رفض الجامعة لكافة أشكال التدخل العسكري الخارجي في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر برلين للمخرجات التي ستصدر عنه، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كحظر السلاح والحفاظ على سيادة وسلامة الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا