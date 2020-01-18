مؤتمر برلين بشأن ليبيا: هل تنجح ألمانيا حيث أخفق الآخرون؟

يتحدث صحافي فرانس24 عبد الله العالي عن دور ألمانيا في مؤتمر ليبيا الذي سيعقد في برلين الأحد. فهي قد تلعب الدور الأهم في معادلة تهدئة الوضع الليبي، إذ ليس لها ماض استعماري في البلد وغير متورطة في الحرب الدائرة حاليا، ولذلك من الممكن أن تتوصل من خلال هذا المؤتمر إلى فرض مراقبة على الأطراف المتنازعة والفصل بين المتحاربين وإخراج الأسلحة الثقيلة من البلاد.
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