“الوطنية للنفط”: إغلاق الموانئ سيُكلفنا 55 مليون دولار يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة، إثر توقف صادرات الإنتاج من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، حسب قولها.

وسيُسجّل إنتاج النفط الخام خسائر تُقدّر بـ 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار، بحسب بيان المؤسسة.

وأشار البيان إلى أن إدارات كل من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط قد تلقت تعليمات بإيقاف صادرات النفط من الموانئ الخمسة.

وكانت المؤسسة قد أدانت عمليات إقفال الموانئ النفطية، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله من محاولات استخدام النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لليبيين كورقة ضغط سياسية حسب وصفه.

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