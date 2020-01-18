التايمز : تاجر الموت الأمريكي زود المرتزقة في ليبيا بأسلحة متطورة وصواريخ أرض- جو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن تاجر السلاح الشهير، رامي غانم، زود إحدي الميليشيات الإرهابية في عام 2015م بمنظومة صاروخية.

الصحيفة أضافت ، في تقرير، ترجمته العين الإخبارية، أن “غانم” المعروف باسم “تاجر الموت” زود المرتزقة في ليبيا عام 2015م بأسلحة متطورة، حيث باع لهم صواريخ أرض-جو .

وأوضح التقرير، أن التاجر استطاع طوال الفترة الماضية تزويد المرتزقة في ليبيا عن طريق عمله مع شركات اسكتلندية، التي تتبع قانونا المملكة المتحدة البريطانية .

وأكد التقرير أن تحقيق للأمم المتحدة أثبت أن “غانم” تعاون مع شركة اسكتلندية تعمل داخل المملكة المتحدة، لكن لا تدفع أي ضرائب ولا تقدم كشف حساب .

وذكرت العين الإخبارية أن “غانم” تورط في تنظيم سفر مرتزقة لليبيا بمقابل 50 ألف دولار، ويحمل الجنسية الأمريكية، وهو من أصول أردنية، وسبق وقضت محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس بالسجن عليه 30 عاما، لتورطه بتسليح المرتزقة .

وتابعت العين أن غانم، البالغ 53 عاما، اعترف بالجرائم المنسوبة إليه خلال محاكمته في نوفمبر الماضي، قائلا إن لديه عملاء في إيران وحزب الله .

وقال مصدر عسكري، إن الكتيبة 21 صاعقة التابعة لـ “الجيش” نجحت في إسقاط الطائرة التابعة لمليشيات مصراتة، مؤكدا أن الطائرة كانت تستعد لشن غارات على مواقع الجيش .

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير سابق له، توافد المئات من المرتزقة السوريين لطرابلس، حيث وصل ليبيا حوالي 1000 مرتزق سوري للقتال بجانب قوات الوفاق.

وكانت السلطات البرتغالية ألقت القبض في شهر أغسطس من العام الماضي على أحد أشهر المُتورّطين بتجارة الأسلحة غير القانونية في العالم، البلجيكي “جاك مسيو” المُلقب بالثعلب أو المارشال، والمُتهم بنقل شحنات أسلحة ضخمة إلى ليبيا.

وتناقلت وسائل الإعلام البلجيكية خبر اعتقال تاجر السلاح المشهور الذي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بعد عملية تعقّب مُحكمة تزامنت مع رصد دقيق لحركات تنقّله.

وحُكم على “ثعلب الأسلحة البلجيكي” بالسجن مُدة 3 أعوام وتغريمه مبلغ 300 ألف يورو عام 2017، بتُهمة بيع دبابات وذخيرة وأسلحة أوتوماتيكية وطائرات هليكوبتر إلى ليبيا و 3 بلدان أخرى كانت في حالة حرب هي إيران وتشاد وباكستان.

يشار إلى أن ليبيا تشهد حالة من التوتر المتصاعد، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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