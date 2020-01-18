قالت النقابة العامة للنفط إنها تدعم وجميع مستخدمي القطاع قرار إغلاق تصدير النفط حفاظا على وحدة البلاد.

وأكد رئيس النقابة عبد المنعم الزوي في بيان له أن “النقابة العامة للنفط وجميع المستخدمين بالقطاع يقفون صفا واحدا مع هذه الخطوات وأن النقابة مع جميع القرارات الصادرة من أبناء الوطن بخصوص إقفال الصادرات النفطية حفاظا على وحدة الوطن وثرواته ضد الأطماع الاستعمارية” معلنا تأييد النقابة “لجميع القرارات الصادرة بالخصوص”.