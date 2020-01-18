تحت حراسة مليشيا الردع .. وصول قافلة معدات عسكرية تركية إلى ميناء طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أظهر تسجيل مرئي وصول قافلة معدات عسكرية تركية قرب ميناء طرابلس تحت حراسة مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وتأتي قافلة المعدات العسكرية حسبما أظهر التسجيل المرئي، استمرار الدعم التركي لحكومة الوفاق ، في مواجهة قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته الطارئة الأخيرة في مدينة بنغازي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وكان البرلمان التركي ووافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب أردوغان.

وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت في الثاني من شهر يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، والنظام التركي، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

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