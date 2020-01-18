معزب: هناك اتجاه للإبقاء على السراج ضمن مخرجات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن مؤتمر برلين سيقر ما توصل إليه الأعلى للدولة ومجلس النواب، بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإعادة تشكيل الحكومة، من خلال هيئة الأربعين التي سيتم تشكيلها من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

معزب أضاف ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هناك اتجاهين محلي ودولي، للإبقاء على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كرئيس مجلس رئاسي، فيما يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية يتم التوافق عليها وقد تكون من المنطقة الشرقية.

ورأى أن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح مستحيلا في ظل ما وصلت إليه الأطراف الليبية الآن، قائلا “هناك إشكالية تقف أمام أي توافق يتعلق بمشروع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الهادف للحكم لا لمحاربة الإرهاب، بحسب تعبيره.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تشكيل لجنة تسمى الـ”40″؛ تضم أعضاء من مجلسي الدولة والنواب وشخصيات عامة، ستعمل على تفعيل الحل السياسي وتنفيذ الآليات التي يتفق عليها في مؤتمر برلين، وستضم 13 نائباً برلمانياً و13 عضوا من مجلس الدولة الاستشاري، بالإضافة إلى 13 شخصية عامة، ويتم تعيين رئيسها بوساطة البعثة الأممية.

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