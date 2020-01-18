المشاركون في مؤتمر القبائل بالقاهرة: نرفض اتفاقية السراج وأردوغان

أكدت القبائل الليبية والمصرية والعربية رفضها للاتفاقية الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيع اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضافت القبائل في ختام مؤتمر عقد برعاية بيان لها عقب انتهاء أنها اجتمعت في مصر من أجل توحيد الصف العربي مع المصريين “دحر الغزو العثماني الذي يتربص بالأمة العربية ككل ومصر وليبيا على وجه الخصوص”.

وأكد البيان أن قيام السراج بتوقيع اتفاقية مع أردوغان يعد “خرقا خطيرا وغير مسبوق للقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك لبطلان هذه الاتفاقية بحسب القانون الدولي”

وطالبت القبائل المتواجدة على الأراضي الليبية والتي لها امتداد على الأراضي المصرية مصر بالوقوف بحزم “امام المهزلة” التي تسبب فيها تنظيم الإخوان من خلال “السراج ومليشياته”.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم للدول الداعمة للقوات المسلحة وعلى رأسها مصر مقدمين التحية للدول التي ساندت ليبيا في حربها ضد تنظيم الإخوان.

وعقد اليوم السبت في القاهرة مؤتمرا شارك فيه وفد من النخب الليبية والقبائل العربية المتواجدة في مصر لبحث التدخل التركي في الشؤون العربية عموما والليبية على وجه الخصوص.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للوفد الليبي المشارك في المؤتمر أبوصباع زامونة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المؤتمر بحث الغزو التركي على ليبيا والمشروع الإخواني التركي الذي يستهدف مصر عبر ليبيا لتقويض نظامها الأمني.