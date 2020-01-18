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كيف سيؤثر إغلاق موانئ النفط في ليبيا؟

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المهتم بالشأن الاقتصادي علي الصلح، إن إقفال ضخ النفط من قبل أشخاص اجتمعوا في منطقة الزويتينة، يؤثر في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاحتياطي النقدي للدولة، لكنه بيّن من جهة ثانية أن هناك أسبابا منطقية لما أقدم عليه المحتجون من بينها غياب العدالة في توزيع الثروة والفساد المالي والإداري الذي صار واضحاً.

وأضاف الصلح، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن ثمة مشكلة حقيقية تواجه المسؤولين اليوم لأن من يستخدم النقود ويديرها في ليبيا قد دخل في مرحلة خطيرة وأصبح المواطن لا يشاهد إنفاقا ملموسا وإحساسا بأن هناك دولة تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية.

وعن تداعيات خطوة إيقاف ضخ النفط، أكد الصلح أنه من أهمها تأثر أسواق العملات وارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، متوقعاً أن يصل سعر الصرف كأقصى حد إلى 5.5 بعد أن ارتفع إلى مستويات 4.6.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هؤلاء الأغبياء مسطولين أغلقوا الموانئ النفط يعرفون متضرر كبير من إغلاق الموانئ تصدير النفط لا السراج مؤسسة النفط ولا ما يسمونها ميلشيات والجيش حفتر لا تحتاج الأموال النفط مدعومين من القوى الأجنبية الإمارات قطر تركيا مصر لن يتضرر إلا المدنيين والشعب الليبي سكان البرقة والقبائل الشرق اول ما سوف يتضرر الحكومة الوفاق تصرف الرواتب الموظفين متقاعدين في المنطقة الشرقية تصرف الرواتب حراس المنشات النفطية عن طريق مؤسسة النفط اول من سوف يتضرر من قطع النفط الشعب الليبي واحد سوف يتضرر من إغلاق الموانئ

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