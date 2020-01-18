كيف سيؤثر إغلاق موانئ النفط في ليبيا؟

قال المهتم بالشأن الاقتصادي علي الصلح، إن إقفال ضخ النفط من قبل أشخاص اجتمعوا في منطقة الزويتينة، يؤثر في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاحتياطي النقدي للدولة، لكنه بيّن من جهة ثانية أن هناك أسبابا منطقية لما أقدم عليه المحتجون من بينها غياب العدالة في توزيع الثروة والفساد المالي والإداري الذي صار واضحاً.

وأضاف الصلح، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن ثمة مشكلة حقيقية تواجه المسؤولين اليوم لأن من يستخدم النقود ويديرها في ليبيا قد دخل في مرحلة خطيرة وأصبح المواطن لا يشاهد إنفاقا ملموسا وإحساسا بأن هناك دولة تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية.

وعن تداعيات خطوة إيقاف ضخ النفط، أكد الصلح أنه من أهمها تأثر أسواق العملات وارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، متوقعاً أن يصل سعر الصرف كأقصى حد إلى 5.5 بعد أن ارتفع إلى مستويات 4.6.

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