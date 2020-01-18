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قائد ميداني بكتائب مصراته يحرض على الانفصال وتقسيم ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حرض الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة والقائد الميداني بقوات مصراته سليم قشوط، على الانفصال وتقسيم ليبيا إلى دويلات التي كان يسعى إليها الاستعمار الأجنبي قبل استقلال البلاد كدولة واحدة موحدة.

ونشر قشوط على حسابه الشخصي في “فيسبوك” اليوم السبت، صورة لعلم ولاية طرابلس قبل توحيد ليبيا، وكتب: “نعم أفضل حل”، في إشارة منه إلى عودة ولاية طرابلس سابقا وانفصالها عن باقي المدن الليبية.

وجاءت دعوات وتحريض قشوط بعد إغلاق موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة وإيقاف تصدير النفط من قبل قبائل في شرق ليبيا، بحجة تحويل إيرادات النفط إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

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تعليقات

  • يا عليك فكره عقيمه تريد بهم الي عهد أشبكه وشبكه يوم كان يمنع علي من هم تابعين الي حصه ايطاليا في الغرب الليبي الذهاب الي أخوانهم التابعين الي حصه بريطانيا في الشرق الليبي هل أنت بوعيك عندما تقول هذا الكلام شوف أوروبا اعراق مختلفه واقتصاديات مختلفه ومع هذا يجمعهم اتحاد والرحله من بلد اوروبي الي بلد اوروبي تعتبر رحله داخليه اي لا تفتيش فيها يعني من الطائره خروج رأساً للتاكسي وانت الذي تربطك بالشرق الليبي اخوه اسلاميه ووحده اللغه تريد ان تنفصل سبحان الله كل رأس عليه حكمه

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  • انشاء الله ربي يقسمك انفاص ياكلب ياخاين قبل لاتنقسم ليبيا
    ياشينك مفكر عبقري والله الحمار يقعد حمار لين يموت

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    • بسبب الاوضاع و الافكار القبليه الليبيه القديمه + ما تم تغييره في هذه الاوضاع و في سمات الشخصيه الليبيه منذ انقلاب سبتمبر ، مثل ما حدث بالعراق ايضا، ربما تكون التقسيمات الجيوقبليه افضل اسوأ الاوضاع النستقبليه ، للاسف الشديد

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