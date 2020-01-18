المنتصر: حكومة الوفاق أخفقت في تقديم طلب إدراج “حفتر” في قائمة العقوبات الدولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، إن حكومة الوفاق أخفقت في تقديم طلب إدراج “خليفة حفتر” وعصابته في قائمة العقوبات الدولية .

ويعتبر المنتصر وفريقه من كبار المحامين في أمريكا والمتخصصون في هذه القضايا، وقاموا بصياغة الدعوى ضد حفتر وتقديمها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وما كان عليه إلا أن يضع توقيعه وختمه على هذه المستندات القانونية المكتوبة حسب متطلبات الأمم المتحدة ومن ثم تقدم رسمياً للأمم المتحدة والنائب العام في الولايات المتحدة ولكن لم يكن هناك أي رد أو استجابه من السراج أبداً.

وقال إنه كان من الممكن أعاقة “حفتر” عن دخول طرابلس وتحييده بتقديم هذه المذكرات والشكاوى الجنائية القانونية من قبل شهور ولكن السراج لم يعطي هذه الإجراءات أي اهتمام أو فعل.

يشار إلى أن عماد الدين المنتصر وجه رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري .

وجاء في الرسالة، قامت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمخاطبة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة للتساؤل عن إمكانية إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية بناء على خطاب رئيس حكومة الوفاق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من سبتمبر من العام الماضي .

وكانت مؤسسة الديمقراطية و حقوق الإنسان أعدت مذكرات ثلاث متكاملة مستوفية للشروط القانونية لتقدموها أنتم للجنة العقوبات: الأولى تخص خليفة حفتر والثانية تخص منظمة الكرامة الإرهابية، و الثالثة تخص عبد المحسن خليفة الكاني.

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