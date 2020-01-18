أردوغان يقود العمليات المسلحة في طرابلس

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن تركيا ما تزال تجند الإرهابيين من الفصائل السورية المتطرفة وترسلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري، بمؤتمر صحفي عقده في بنغازي، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول “تسويق الكذب أمام الرأي العام للتأثير على مؤتمر برلين”.

وأشار المسماري إلى أن أردوغان يحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها في ظل وجود الجيش الوطني، وأنه بات يقود العمليات المسلحة في العاصمة طرابلس الآن، مبينا أن أردوغان مسؤول عن نشر الإرهاب في أوروبا ونقل مقاتلين من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا.

ولفت إلى أن أردوغان يعمل الآن على نقل مقاتلين لدعم إرهابيين في طرابلس يقفون وراء عمليات الاتجار بالبشر، وقال إن “حكومة السراج تتكون من ميليشيات إرهابية خطيرة”.

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