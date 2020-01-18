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الشركة الليبية الإفريقية تدين نقل مرتزقة على متن طائراتها في طرابلس

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعرب مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة التابعة للحكومة الليبية اليوم، عن استنكاره استخدام طائرات الشركة في طرابلس لنقل المرتزقة والإرهابيين.

وقال رئيس مجلس الإدارة عز الدين المشنون لقناتنا، إن استعمال طائرات الخطوط الجوية الليبية والإفريقية في نقل المرتزقة إلى العاصمة لمحاربة القوات المسلحة وتفتيت البلاد أمر مدان ومستنكر، وإن الشركة ستقوم بمحاسبة كل من قام بهذه الرحلات، ومجالس إدارتهم التي تعطي التعليمات للأطقم الجوية بإطلاق الرحلات من تركيا إلى ليبيا لنقل الإرهابيين، مشددا على أن المساءلة القانونية لكل من شارك في هذه الأعمال أمر لا مناص منه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا للعفو يجب محاسبة هؤلاء الاوغاد من مديرين وطياريين وموظفين الذي شاركو في نقل المرتزقة وحسابهم حسابا عسيرا بتهمة التآمر علي والوطن وخيانته وهذة الجريمة عقابها الاعادم في قانون العقوبات لاكن نحن الليبين للاسف تعودنا علي شعارات العفو والمحافظة علي النسيج الاجتماعي وهذة هي اسباب التي تجعل من كل مجرم يفعل ما يشاء لانه يدرك انه سوف لن يحدث له اي مكروه نامل من الشعب ان يستيقض من هذا التخلف الاجتماعي ومحاسبة كل جاني علي ما قترف من جرائم

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