الشركة الليبية الإفريقية تدين نقل مرتزقة على متن طائراتها في طرابلس

أعرب مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة التابعة للحكومة الليبية اليوم، عن استنكاره استخدام طائرات الشركة في طرابلس لنقل المرتزقة والإرهابيين.

وقال رئيس مجلس الإدارة عز الدين المشنون لقناتنا، إن استعمال طائرات الخطوط الجوية الليبية والإفريقية في نقل المرتزقة إلى العاصمة لمحاربة القوات المسلحة وتفتيت البلاد أمر مدان ومستنكر، وإن الشركة ستقوم بمحاسبة كل من قام بهذه الرحلات، ومجالس إدارتهم التي تعطي التعليمات للأطقم الجوية بإطلاق الرحلات من تركيا إلى ليبيا لنقل الإرهابيين، مشددا على أن المساءلة القانونية لكل من شارك في هذه الأعمال أمر لا مناص منه.

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