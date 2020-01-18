دوجاريك: مؤتمر برلين يهدف لدعم العملية السياسية في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الهدف الذي تسعى إليه الأمم المتحدة من مؤتمر برلين هو إظهار وحدة الموقف لدعم استئناف جهود المصالحة، وإنهاء التدخل الأجنبي والامتثال الكامل لحظر التسليح.

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المأمول من الاجتماع هو تجديد إظهار الوحدة الدولية، وأن تدعم هذه العملية جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن محادثات برلين هي جزء من مبادرة اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقدمها إلى مجلس الأمن في يوليو الماضي، وهي تتألف من 3 خطوات؛ تبدأ بالهدنة، ويليها عقد اجتماع دولي، وصولا إلى عقد اجتماع للأطراف الليبية للمضي قدما في إنهاء النزاع.

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