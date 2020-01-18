السيسي يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي سيعقد غدا الأحد.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قد صرح بأن الرئيس السيسي تلقى قبل أيام اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تباحثا خلاله بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيسي على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية.

السفير راضي أكد أنه تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار تجاه حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته في إطار شامل، يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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