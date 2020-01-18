محمد بن زايد يلتقي ميركل ويؤكد دعم جهود التسوية الشاملة في ليبيا

التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عشية مؤتمر برلين الدولي في العاصمة الألمانية.

وقال بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر إنه ناقش مع ميركل الملف الليبي، مؤكدا دعم بلاده الكامل لجهود ألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تعزز الأمن العربي وتحفظ الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وأوضح بن زايد أن الإمارات تقف مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبي للخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل في شؤونه الداخلية، وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة، ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى البلاد.

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