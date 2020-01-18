وفد من وزارة الصحة يتفقد المرافق الصحية في اجخرة

أجرى وفد من وزارة الصحة بالحكومة الليبية زيارة إلى بلدية اجخرة لبحث آلية سير العمل بالمرافق الصحية بالمدينة، والاطلاع على أعمال الصيانة والتطوير والإنشاء الجارية بالمستشفى القروي.

وفد الوزارة أكد على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع في إنجاز مشاريع الوزارة بالبلدية، وتحسين جودة الأداء واتخاذ كافة التدابير اللازمة كي تدخل الأعمال حيز التنفيذ، وتقليص مدة الإنجاز وحل كافة الأمور التي تعرقل سير العمل فنيا وإداريا من قبل الشركات المنفذة، إضافة إلى متابعة عدد من المشاريع الصحية ببلدية اجخرة، الصادرة بحقها عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

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