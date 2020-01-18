رئيس مجلس النواب يصل طبرق بعد جولته الخارجية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى طبرق عقب جولته الخارجية إلى مصر وروسيا.

وبحسب بيان لمجلس النوب اليوم، كان في استقبال عقيلة صالح، رئيس ديوان مجلس النواب ومدير مكتب شؤون الرئاسة وعميد وأعضاء بلدية طبرق، وعميد بلدية درنة، ومدير أمن طبرق، وعدد من ضباط القيادة العامة ووزارة الداخلية ومشايخ وأعيان وحكماء طبرق ومشايخ وأعيان مدينة ترهونة، وعدد من نشطاء المجتمع المدني والشخصيات العامة.

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وقدم صالح خلال كلمة لدى وصوله، عرضا لنتائج زيارته الخارجية وخاصة بالعاصمة الروسية موسكو والبرلمان العربي والبرلمان المصري، مؤكدا أنه «لا تفريط في تضحيات الشعب الليبي ولا نسمح بتدخلات تركيا أو غيرها في الشأن الليبي».

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وتابع أن «حربنا على الإرهاب والتطرف مستمرة إلى حين القضاء على كافة المليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي».

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