دغيم يستغرب عدم دعوة المستشار عقيلة صالح لحضور قمة برلين

عبّر عضو مجلس النواب زياد دغيم عن استغرابه لعدم دعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لحضور قمّة برلين باعتباره الممثل الدستوري لليبيا والشرعي للبرلمان والسياسي لإقليم برقة.

واعتبر دغيم إن التسريبات الأولية من قمة برلين وما تحمله من شكليات إلى جانب ما تم في مبادرة موسكو تعد بداية غير مبشرة وفيها تحيزا والتفافا حول أسباب الحرب الحقيقية والمتمثلة بالإرهاب والعبث والتفرد القائم بطرابلس، إضافة إلى العديد من القضايا القديمة المتعلقة بالمركزية والتهميش وعدم تكافؤ الفرص وتوزيع الثروة.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال إنه ليس من المنطقي أن يتم ذلك دون ضمانات حقيقية، وجدول زمني واضح لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية تمارس أعمالها من طرابلس بعد تنفيذ ترتيبات أمنية تقضي على الإرهاب وجمع السلاح وإنهاء حالة الفوضي والبد بعمليات تصدير النفط.

وفي ختام حديثه عبر عن أمله في ثبات القيادة العامة على إيقاف تصدير النفط باعتباره قرارا عادلا للشعب الليبي بأسره.

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