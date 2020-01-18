حريق سيارة في بدر يُثير غضب الأهالي

تعرضت سيارة أحد المواطنين في منطقة بدر، اليوم السبت، إلى حريق نتج عن حادث سير وتماس كهربائي، دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.

لكن اللافت في الحادث، أن الحريق بقي مشتعلا لمدة طويلة دون تدخل من الجهات الرسمية المسؤولة، ما أدى إلى استياء كبير من سكان المنطقة نظرا لعدم وجود سيارات إطفاء ولعدم قدرتهم على تدارك الموقف في وقته المناسب بسبب قلة الإمكانيات ما أدى إلى التهام النيران كامل المركبة.

وقد ناشد الأهالي عبر “218” المسؤولين لوضع حل لمثل هذه الإشكاليات وتوفير سيارة إطفاء في المنطقة للتعامل مع حالات كهذه.

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