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المغرب تنتقد إبعادها عن “برلين”.. وتُذكّر بالصخيرات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت المغرب عن استغرابها من إقصائها من المشاركة في مؤتمر برلين المرتقب عقده الأحد، في العاصمة الألمانية، الذي سيبحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، السبت، إنها كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، واضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاق الصخيرات، الذي يشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن “المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، ولا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية”.

وأكد البيان أن المغرب ستواصل انخراطها إلى جانب الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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