اخبار ليبيا الان

مستشفى الثورة بالبيضاء.. ازدحام وقلة إمكانيات

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتردد على مستشفى الثورة التعليمي في مدينة البيضاء سكان كل البلديات والقرى المجاورة البالغ عددهم قرابة 500 ألف نسمة ما يتسبب بازدحام شديد فيه، في ظل إمكانياته المحدودة.

ومع أن المستشفى يشهده استقبال أعداد كبيرة يوميا، يسعى العاملون فيه من أطباء وممرضين وموظفين إلى بذل كل الجهود لتقديم الخدمة الطبية رغم ضعف الإمكانيات، ويعملون حسب ما هو متوفر لديهم.

ورغم إصدار وزير الصحة بالحكومة الليبية قرارا يقضي بتوفير احتياجات المستشفى بشكل عاجل وفوري إلا أنه مازال يعاني ضعف الإمكانيات ونقص الأدوية ما أثر سلبا على كل من قصده للعلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك