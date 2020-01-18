مستشفى الثورة بالبيضاء.. ازدحام وقلة إمكانيات

يتردد على مستشفى الثورة التعليمي في مدينة البيضاء سكان كل البلديات والقرى المجاورة البالغ عددهم قرابة 500 ألف نسمة ما يتسبب بازدحام شديد فيه، في ظل إمكانياته المحدودة.

ومع أن المستشفى يشهده استقبال أعداد كبيرة يوميا، يسعى العاملون فيه من أطباء وممرضين وموظفين إلى بذل كل الجهود لتقديم الخدمة الطبية رغم ضعف الإمكانيات، ويعملون حسب ما هو متوفر لديهم.

ورغم إصدار وزير الصحة بالحكومة الليبية قرارا يقضي بتوفير احتياجات المستشفى بشكل عاجل وفوري إلا أنه مازال يعاني ضعف الإمكانيات ونقص الأدوية ما أثر سلبا على كل من قصده للعلاج.

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