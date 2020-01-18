مؤتمر برلين حول ليبيا- وزير خارجية المغرب لفرانس 24: المملكة تتساءل عن أسباب الإقصاء والملف الليبي ليس حكرا لبلد بعينه

في تصريحات لفرانس24، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة عن استغراب بلاده من إقصائه من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة الألمانية. وتساءل بوريطة عن أسباب هذا الإقصاء على الرغم من انخراط المملكة في الملف الليبي منذ بداية الأزمة. وأشار الوزير إلى احتمالية وجود “مؤامرة” للتأثير على اتفاقات الصخيرات، التي تعتبر “المرجع الوحيد لقرارات مجلس الأمن”، وفقا لتصريحات الوزير. كما رفض استغلال الملف الليبي لمصالح سياسية وشدد على أن الأزمة الليبية ليست حكرا لدولة معينة وسوف يتم تجاوزها بالجهود الدولية.
تعليقات
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بو ريطة أسم يدل على على ؟؟؟. المهم انت يا بو ريطة يا اللي قلبك على ليبيا.. لماذا أنت و مملكتك العظيمة لماذا لا تمنحون الثاشيرة للزيارة فقط لمن هم متزوجين من مغربيات و لهم اولاد و بنات يحملون الجنسية المغربية.. قد يكونوا إرهابيا أو قد يكونوا داعيشا… أو…. و لكن هؤلاء قد قدموا للحصول على تأشيرة زيارة منذ 18 شهرا و لم يتلقوا أي جواب.. مع أن أسرهم لم تتلقى منكم أو من الأمم المتحدة اية مساعدة.. بالله قول ليا عن أي حضور تبحث عنه في الملف الليبي. أنت شكون ؟؟؟؟
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بو ريطة أسم يدل على على ؟؟؟. المهم انت يا بو ريطة يا اللي قلبك على ليبيا.. لماذا أنت و مملكتك العظيمة لماذا لا تمنحون الثاشيرة للزيارة فقط لمن هم متزوجين من مغربيات و لهم اولاد و بنات يحملون الجنسية المغربية.. قد يكونوا إرهابيا أو قد يكونوا داعيشا… أو…. و لكن هؤلاء قد قدموا للحصول على تأشيرة زيارة منذ 18 شهرا و لم يتلقوا أي جواب.. مع أن أسرهم لم تتلقى منكم أو من الأمم المتحدة اية مساعدة.. بالله قول ليا عن أي حضور تبحث عنه في الملف الليبي. أنت شكون ؟؟؟؟من تكون لكي تطلب الحضور.. عليك إتمام إجراءاتك الإدارية أولا.. قد يكون لديك فائض من الموظفين اللذين ليس لديهم عمل ..بالله عليك الليبيين لديهم التأشيرة الأوروبية و الكندية و الانجليزية و الامريكية.. من تكونوا لكي تحتاجوا 24 شهرا لتجابوا متقدم لتاشيرة لبلد الاحلام.. المغرب… هذه الحقيقة يا بو ريطة أنت و حكومتك حكومة الإخوان التي أفسدت إتفاق الصخيرات و أفسدت حياة المغاربة قبل حياة جيرانهم… أرجوا من الله ان لا يكون لكم نجاح مستقبلا لكي تعود بلد المغرب كما عهدناه .. بلد الخير و الكرم و الضيافة.. تحية إلى جلالة الملك محمد السادس رعاه الله و حفظه من مكروه.. و تحية إلي الشعب المغربي الكريم المضياف.
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