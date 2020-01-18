المغرب ينتقد «إقصاءه» من مؤتمر برلين و«يشكك» في معايير اختيار المشاركين

انتقدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربية، إقصاء المغرب من مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدًا الأحد حول ليبيا، مؤكدة أن الرباط في «طليعة الدول الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية» كما أنها اضطلعت «بدور حاسم» في إبرام اتفاقات الصخيرات «التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين من أجل تسوية الأزمة».

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن المملكة المغربية «لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع»، وأضافت «لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية»، حسب وكالة «رويترز»

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وتابع البيان «المملكة ستواصل، من جهتها، انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية».

وتستضيف برلين زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي وإنهاء الاقتتال الداخلي.

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