قبل ساعات من مؤتمر برلين.. بن زايد يبحث مع ميركل مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، لاسيما قبل ساعات من انعقاد مؤتمر برلين، غدًا الأحد.

بن زايد قال، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، التقيت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، وناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا، ونأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام في ربوع ليبيا، وأن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي.

ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن ولي عهد أبوظبي، تأكيده دعم الإمارات الكامل لجهود ألمانيا ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة للأزمة، لافتًا إلى أن تلك التسوية من شأنها تعزيز الأمن العربي وحفظ الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وواصل أن الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبي على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل في شؤونه الداخلية، مُختتمًا الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها تعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة الميليشيات ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى ليبيا .

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