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قبيل مؤتمر برلين.. أردوغان: الطريق المؤدي إلى السلام بليبيا يمر عبر تركيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة  

كشف الرئيس التركي، رجب أردوغان، عن سياسة تركيا تجاه الملف الليبي، حيث نشر مقالاً على موقع (بوليتكو) الأميركي الإخباري، اليوم السبت، عنونه بـ”طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا”.

أردوغان أكّد، أنَّ الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا، لافتًا إلى أنَّ أنقرة مفتاح إنهاء العنف هناك وبداية السلام، كما برر تدخله العسكري هناك، كما اعتبر أنَّ أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا أسقطت حكومة ليبيا الشرعية، حسب وصفه .

وقال في مقاله، إنَّ ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيًا، مضيفًا سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر . 

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينبغي ألا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا، منوهًا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية .

وتابع، أنه ورغم جهود الوساطة الأممية واتفاق الصخيرات، فإنَّ العالم لم يفعل ما فيه الكافية من أجل الحفاظ على ما وصفها بـ”القوى المؤيدة للديمقراطية والحوار في ليبيا”، في إشارة منه إلى حكومة طرابلس التي يرأسها السراج.

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اخبار ليبيا 24

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    • أحد قحاب طحالب الجرذ حفتر الهارب الأسير حفتر أصبح من أردوغان جعل بلده أقوى الدول 20 في العالم بينما حفتر لا يستطيع بناء القناة الصرف الصحي في بنغازي كي يختبئ جرذان امثالك

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  • انت مهبول ياجلول تركيا البلد قبل الاخير فى مجال الحريات والسجون ممتلئة بمئات الاف مم المعتقلين واى انتخابات لو اجريت الان سيسقط المعتوه فورا كما سقط فى انقرة واسطنبول فهذا المجرم المعتوه اردوغان تخلص من كل من بنى الاقتصاد مثل على باباغان واحمد اوغلو والداعية الاسلامى فتح الله جولن وغيرهم والان هو يدمر الاقتصاد التركى كما يقول مهندس الاقتصاد التركى على باباجان وانت بغبغان تردد اوهام لانك من سواقط خيام النكاح غبى جدا

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  • اى سلام يامعتوه وملايين المشردين من الشعب السورى فى مخيمات على الحدود السورية ممن بعتم فى حلب وادلب للروس واليوم تدك ادلب ويموت المئات يوميا على حدودك وانت جبان لا تستطيع ان تساعدهم قبر يلمك انت وكل الاخوان المجرمين تتنفسون الكذب

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  • نسى هذا المجرم وامثاله ان ايات القران الكريم ذكرت هذا الصنف من المنافقين
    من الناس صنف يقطر لسانه عسلاً وقد امتلأ قلبه سماً زعافاً، ليس منافقاً فحسب بل ممثلاً قديراً يظهر في معظم الصور ويجيد معظم الأدوار؛ يخفي الحقد والغل ويظهر البشاشة والحبور، هذا الثعبان من البشر من أشد أنواع الأعداء خطورة… فانتبه. قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة:204-206].

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