العقوري: نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف عائدات النفط والتجاوزات المالية ضمن أولوياته

قال عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري: “نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف توزيع عائدات النفط وتجاوزات حكومة الوفاق المالية ضمن أولوياته”

وتابع: “إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي هو امتداد لحراك شعبي انطلق منذ أعوام”.

وحمّل العقوري، حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية الإغلاق، مضيفا: “حذرنا مرارا من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقهـا بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيا وبدون أي رقابة برلمانية عليها.”

وأكمل: “طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليهـا، لكن دون جدوى”.

ولفت العقوري إلى أن، المناطق التابعة للحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب تعيش أوضاع صعبة، مشيرا إلى وجود تدهور حقيقي يعيشه سكان عدد كبير من المناطق التابعة لها.