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العقوري: نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف عائدات النفط والتجاوزات المالية ضمن أولوياته

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري: “نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف توزيع عائدات النفط وتجاوزات حكومة الوفاق المالية ضمن أولوياته”

وتابع: “إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي هو امتداد لحراك شعبي انطلق منذ أعوام”.

وحمّل العقوري، حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية الإغلاق، مضيفا: “حذرنا مرارا من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقهـا بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيا وبدون أي رقابة برلمانية عليها.”

وأكمل: “طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليهـا، لكن دون جدوى”.

ولفت العقوري إلى أن، المناطق التابعة للحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب تعيش أوضاع صعبة، مشيرا إلى وجود تدهور حقيقي يعيشه سكان عدد كبير من المناطق التابعة لها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • العيب مش غيك يا متخلف يا جاهل يا جبان. العبيد في اللي انتخبوك. يا مسخ نحن لا نطلب من اي كان شئ. نحن نسترد حقوقنا بقوة جيشنا. فهلا انت مضحك و مخزي. مؤثمر برلين ليست جمعية خيريه يا جاهل انهم عصابة يحيكون لك و لا مثالك الجهلة فخا اخر. استيقظ و انسحب من البرلمان افضل لك و لليبيين

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