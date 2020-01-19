الجاليات الليبية والعربية والإفريقية في ألمانيا تستعد لاستقبال أردوغان بالمظاهرات

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة برلين حول ليبيا، بحضور 11 دولة، هم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا والصين) إضافة إلى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والجزائر وجمهورية الكونغو.

كما تمت أيضاً، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعوة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، السبت، تضمنت مسودة البيان الختامي للمؤتمر ستة بنود، أبرزها إقرار إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضافت، أن إعداد مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، جاء بعد عقد 5 اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلي الدول المشاركة.

ودعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات حاشدة أمام مقر الفيدرالية في برلين دعما للجيش الليبي، وتحصلت الجالية الليبية بألمانيا على تصريح للتظاهر ضد التدخل التركي ونقل الإرهابيين إلى ليبيا، في العنوان التالي “Platz der Republik 10557 Berlin”

‏وفي السياق ذاته، دعت منظمة (ANA) وتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، الجاليات الإفريقية والعربية المقيمة في ألمانيا والدول الأوربية، إلى الاحتجاج أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم الأحد 19 يناير 2020، وذلك “للاحتجاج على التدخل العسكري التركي في ليبيا، والدعوة إلى تحييد هذا الدور التآمري التركي الذي سينعكس سلبا على شعوب دول شمال أفريقيا، وفق بيان للمنظمات المذكورة.

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