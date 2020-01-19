عقوب يبحث سير العمل في مستشفى جالو المركزي

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مع مدير مستشفى جالو المركزي عبدالله التكو وبحضور المدير المساعد المستشفي عامر سعيد، إضافة إلى حضور رئيس الإسكان الوظيفي بالمستشفى يونس موسى، سير عمل المرافق والأقسام الطبية بالمستشفى والخطة المستقبلية للمستشفي خلال الربع الأول، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة لعام 2020 في توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن.

وأعلن وزير الصحة عن الخطة المستقبلية لوزارة الصحة خلال الربع الأول من عام 2020 ، بافتتاح قسم خاص لمرضي الكلى بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وقسم لمرضى الأورام بمستشفى جالو المركزي، يخدم كافة بلديات الواحات الثلاثة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المستشفيات بالوزارة اسماعيل العيضة ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي، تنظيم العمل الداخلي في عدة جوانب أهمها السكن الوظيفي للعناصر الطبية ومتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الإدارية والفنية العالقة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأثنى وزير الصحة، على مجهودات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عبدالله الثني ووقوفه الدئم والداعم لوزارة الصحةن للنهوض بالقطاع الصحي الليبي ودوره الفاعل في معالجة مشاكل القطاع الصحي، خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وانعدام الموارد والامكانيات.

من جانبه أكد مدير مستشفي جالو بأن المستشفي سيعمل بقدرة استيعابية عالية وبسعة سريرية تصل إلى “200” سرير موزعة على عدد من الأقسام وبكافة التخصصات الطبية بعد الدعم الكبير الذي أولته الوزارة للمستشفي وتجهيزه واستحداثه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

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