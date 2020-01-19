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صلاح بادي وعبدالرحمن السويحلي يناقشان ملف مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر لواء المرسى – سرية الموت، صورة للمعاقب دوليًا صلاح بادي ورئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا عبدالرحمن السويحلي، دون أي توضيح مناسبة الصورة التي جمعت بادي والسويحلي.

وتزامن نشر الصورة، بعد أن أفاد مصدر لقناة “218”، في وقت سابق يوم أمس السبت، بأن قيادات عسكرية وسياسية وأصحاب أموال في مدينة مصراتة، عقدوا اجتماعا للتباحث بمخرجات مؤتمر برلين والمشاركة في لقاء جنيف، يوم أمس السبت.

وأشار المصدر، أن صلاح بادي انضم للاجتماع، وأن قيادات مصراتة تتجه لتزكية عبدالرحمن السويحلي ليمثلها في لقاء جنيف عبر ترؤسه وفد المجلس الأعلى للدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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