مركز الطب الميداني والدعم: المخاطر الكبيرة تمنعنا من الوصول للمواطنين

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أنه تلقّى اتصالات هائلة للتبليغ عن مواطنين عالقين في أماكن كانت تدور فيها اشتباكات، وأنه لم يتمكن من الوصول إليهم نتيجة وجود مخاطر كبيرة في تلك المناطق.

وأشار المركز في تنويه نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن غرفة الطوارئ التابعة لهُ، تعمل على قدم وساق للتواصل مع الجهات المسؤولة، لتوفير ممرات آمنة للمواطنين العالقين وانتشال الجثث العالقة في تلك الأماكن.

وحذّر مركز الطب الميداني والدعم، المواطنين، بعدم العودة إلى منازلهم، إلا بعد التواصل مع فريق الإسعاف، لتوفير مرر آمن لهم، ونشر رقم الهاتف المخصص للتواصل مع الإسعاف التابع للمركز.

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