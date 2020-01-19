السراج يطالب بنشر قوة حماية دولية في ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، نشر قوة حماية دولية في ليبيا، في حال استأنف الجيش الوطني عملياته العسكرية.

ويأتي طلب السراج، خلال حديثه لصحيفة ” دي فيلت” الألمانية، قبيل عقد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية، بحسب ما نشره موقع “المشهد العربي”.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي ترحيبه بقوة دولية لحماية مجلسه وحكومة الوفاق، والمدنيين في العاصمة.

واستدرك السراج في مطالبته بقوله، أن القوة الدولية، يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة، وتحديد الجهة التي ستشارك فيها، إن كانت من الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية.

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