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السراج يطالب بنشر قوة حماية دولية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، نشر قوة حماية دولية في ليبيا، في حال استأنف الجيش الوطني عملياته العسكرية.

ويأتي طلب السراج، خلال حديثه لصحيفة ” دي فيلت” الألمانية، قبيل عقد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية، بحسب ما نشره موقع “المشهد العربي”.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي ترحيبه بقوة دولية لحماية مجلسه وحكومة الوفاق، والمدنيين في العاصمة.

واستدرك السراج في مطالبته بقوله، أن القوة الدولية، يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة، وتحديد الجهة التي ستشارك فيها، إن كانت من الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تركي عميل أذهب أيها اللص البائس إلى متاجر تركيا ولندن للتزود بالشوكولاته وابحث عن المزيد من الأموال الليبية لسرقتها وتحويلها لأبناء عمومتك في تركيا وجند معهم المرتزقة والمجرمين السوريين لبناء الدولة المدنية !!!!!!!!!! …. لا ولن يكون لك مكانا في ليبيا ومن هو او هم على شاكلتك ….

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