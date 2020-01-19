اجتماع تشاوري بمركز سبها الطبي حول البوابة الإلكترونية

عقد بقاعة مركز سبها الطبي، اجتماع تشاوري لعرض التصور الأولي للجانب الطبي في البوابة الإلكترونية للمركز، بحضور فريق التطوير المعلوماتي المتكوّن من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، وخبراء ومهندسي تقنية المعلومات المساعدين لهم.

وقام الفريق بعرض التصور الأولي للجانب الطبي، وتم النقاش بين أطباء المركز وفريق التطوير المعلوماتي في عدة جوانب في النظام، وتم التنبيه على عدة نقاط لإضافتها في الجانب الطبي، وسط ترحسي إدارة المركز والعناصر الطبية بالتصور الأولى للجانب الطبي.

ويعتبر الجانب الطبي في البوابة الإلكترونية، هو الجانب المعني بالمريض داخل المركز من مرحلة دخوله إلى المركز إلى تعافيه وخروجه، ويتعلق أيضاً بما يخص الأدوية والمستلزمات عملية صرفها ونواقصها، ومنظومة مكتملة في ما يخص الجانب الطبي في المركز، لكونه أكبر الجوانب في البوابة الإلكترونية المتكونة من ثلاث جوانب طبي وإداري ومالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية