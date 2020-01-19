بلدية بنغازي تتابع إجراءات صيانة وتركيب الإشارات المرورية

اجتمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بجواري، مع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ورئيس قسم المرور والتراخيص العقيد وليد البرعصي ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي ورئيس شُعبة الإشارات والكهرباء بقسم المُرور والتراخيص حسين التركي.

وناقش الاجتماع الإجراءات والأعمال التي تقوم بها البلدية، بخصوص تركيب وصيانة الإشارات المُرورية في عدد من المُفترقات في الطُرق والشوارع الرئيسية في المدينة.

وتم الاتفاق في الاجتماع، على قيام البلدية بتوريد قطع الغيار للإشارات المُرورية التي تحتاج إلى صيانة وفق المواصفات الفنية، التي تُحددها وحدة الشؤون الفنية بقسم المرور والتراخيص بنغازي، إضافة إلى تركيب الإشارات المُرورية في المفترقات التي لا توجد فيها إشارات مرورية.

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