قذاف الدم: حكومة السراج باطلة وأردوغان يلعب بالبيضة والحجر

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19 January, 2020

قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن حكومة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته في طرابلس باطلة ولا تمتلك أي شرعية.

وأضاف عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكومة السراج لا تمتلك أي شرعية في ليبيا، فما هو بني على باطل فهو باطل.

وأكد قذاف الدم، أن رجب طيب أردوغان استغل ما حدث في المنطقة العربية لتحقيق مصالحه واستخدمت حركة الإخوان من أجل تحقيق حلم الدولة العثمانية الجديدة، متابعا: «الديكتاتور أردوغان يلعب بالبيضة والحجر».

وأضاف قذاف الدم، أن الغرب يريد الصراع في ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من سيقرر مصيره وتوحد ضد الأتراك.

ولفت إلى أن الاستعمار مشروع فاشل ولن ينجح في ليبيا ويتم النظر إلى ليبيا على أنها «برميل نفط» لكونها تمتلك ثروات بترول وغاز.

وأكد، أن ترتيب ليبيا ضمن الدول النفطية في العالم الثانية وموقعها الاستراتيجي، يجعلها في المركز الأول وتمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مثل اليورانيوم.

وكشف قذاف الدم أن الشعب الليبي يؤمن آبار النفط، وأن المستندات الخاصة بما تمتلكه ليبيا من ثروات النفطية تم تسريبها للعالم، الأمر الذي زاد من استهداف ليبيا وأصبح العالم ينظر إلى الأراضي الليبية على أنها برميل نفط وغاز.