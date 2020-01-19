الثني يمنح الإذن بتسليم تازربو عدد من الآليات الخدمية بينها سيارة إطفاء

منح الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الإذن بتسليم بلدية تازربو عددا من الآليات الخدمية من “بينعا” سيارة إطفاء، عقب الحرائق التي نشبت في بعض المحاصيل الزراعية للمنطقة.

ويأتي إذن المنح، خلال استقبال الثني، بمقر تواجده في بلدية اجخرة، رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو إبراهيم جادالله، بحضور كل من وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

ووافق دولة رئيس الحكومة المؤقتة، على تسليم بلدية تازربو بشكل عاجل، سيارة إطفاء، وسيارتي إسعاف.

كما أصدر الثني، تعليماته بتوفير جهاز أشعة طبية لمستشفى المنطقة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث احتياجات البلدية، نظرا لما تمر به من ظروف، آخرها تعرض عدد من أشجار النخيل للتلف نتيجة لنشوب حريق في الحقول الزراعية.

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