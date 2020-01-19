قذاف الدم: خلال عهد القذافي لم يجرؤ أحد على التعدي حدودنا

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19 January, 2020

قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إنه خلال عهد الراحل معمر القذافي لم يجرؤ أحد على التعدي على الحدود الجوية أو البحرية والبرية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب الليبي قادر على رسم خريطة جديدة لليبيا ومواجهة الأتراك، مؤكدا أن طرابلس لن تسقط بل أسطنبول.

وأكد أحمد قذاف الدم، أن ليبيا تمتلك شبابا ورجالا لم يتم الزج بهم بعد في المعركة ولن يستطيع أحد أن تطأ قدامه ليبيا ستتحول لجحيم ضد أعداء الوطن.

وتابع أنه قلق على تركيا وليس طرابلس خاصة أن الغرب يريد أن يحتل تركيا وتدميرها وستدخل في متاهة لن تنتهي، موضحا أن تركيا تستعين بروسيا ولكن في النهاية سيتخلون عنها.

وأكد أحمد قذاف الدم أن كل الإرهابيين القادمين من سوريا مصيرهم الموت أو الهرب إلى الدول الأوروبية، موضحا أن مجموعة من الإرهابيين دخلت اليوم ليبيا عن طريق الحدود التونسية قادمة من سوريا بدعم تركي.