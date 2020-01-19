أطراف النزاع الليبي والدول الداعمة لها تشارك في قمة ببرلين سعيا إلى حل سلمي

تنطلق الأحد في برلين أعمال قمة برلين الخاصة بالصراع الليبي بمشاركة المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلى جانب قادة روسيا وتركيا وألمانيا وبريطانيا ومصر. وقبيل انطلاق القمة دعا السراج لنشر قوة عسكرية دولية في ليبيا “لحماية المدنيين” إذا قام حفتر باستئناف هجومه على العاصمة طرابلس.

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