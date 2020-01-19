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إردوغان: آمل أن تؤدي قمة برلين لنتائج ولا حل عسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنيه أن «تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية»، معتبرا أن «مؤتمر برلين أحد نتائج الجهود التركية المستمرة»

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى برلين للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية «مساعينا واضحة في هذا السياق، توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت 4 أشهر».

واعتبر الرئيس التركي أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، مشيرًا إلى أن أية «محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج». وأضاف «بذلنا قصارى جهودنا لإيجاد حلول جذرية وسلمية للأزمة الليبية، وعقدنا اتفاقيات مع الحكومة الشرعية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • There must be a legal action aganist Turkey, ايها الشعب الليبي، يا أهالي طرابلس، انكم ترون حكم مصراتة التركية التي جلبت لكم الفاسد أردوغان والمرتزقة والدمار وانكم ترون المظاهرات الحاشدة في برلين ضد التدخل التركي في بلادنا، عليكم من يملك السلاح او يستغل نجاح اي فرصة ان يعمل شي ليتخلص من المجرمين مثل التركي باشا اغا والعميل السراج وغيرهم من الملشيات ، لا يكذبوا عنكم بحجة حكم العسكر والله لو ضيعتم هذه الفرصة ستندموا أشد الندم على انهيار بلدكم ،، اللهم احمي ليبيا من الفاسدين والمجرمين ووحد ليبيا وحدة واحدة، اللهم امين امين،،،

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