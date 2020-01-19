أردوغان: تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت مفتاح السلام في ليبيا مضيفا “توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت 4 أشهر”

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبيل توجهه لبرلين للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا إن قمة برلين إحدى نتائج الجهود التركية المستمرة مضيفا “بذلنا قصارى جهودنا لإيجاد حلول جذرية وسلمية للأزمة الليبية، وعقدنا اتفاقيات مع الحكومة الشرعية”.

وحول ادعاءات تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي قال أردوغان لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل معربا عن أمله في أن يتوصل مؤتمر برلين إلى نتائج تنهي الأزمة في ليبيا

وأوضح أردوغان أنه تم التغاضي لفترة طويلة عن ما وصفها انتهاكات حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن معتبرا أن موقف بلاده لعب دوراً كبيراً في كبح جماح حفتر

وشدد حفتر على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج مردفا لم توجه دعوة إلى اليونان لحضور قمة برلين وهو ما أغضب أثينا، معتبرا أن تصرفات اليونان خاطئة ولم تدخل المسار الصحيح فيما يتعلق بعلاقاتها مع تركيا وتابع “الحكومة الشرعية في طرابلس تنال اعتراف الأمم المتحدة، وزيارة حفتر إلى اليونان لا قيمة لها“.