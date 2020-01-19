برلين تحتضن اليوم فعاليات مؤتمر السلام في ليبيا

تنطلق بالعاصمة الألمانية برلين اليوم فعاليات مؤتمر السلام في ليبيا بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا، وعدد من رؤساء الدول الإقليمية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بإلاضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل في مقر المستشارية، وهو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، حيث أكدت ميركل أن هدف مؤتمر برلين هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تمهيدا لفتح الطريق أمام حل سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا