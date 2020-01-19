اليوم: مؤتمر في برلين حول ليبيا بمشاركة 11 دولة

يعقد اليوم الاحد مؤتمرا دوليا في برلين لبحث الأوضاع في ليبيا بمشاركة 11 دولة وحضور قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأعلنت ألمانيا أن المؤتمر يعقد بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وتنص مسودة البيان الختامي للمؤتمر على الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف وتعهد المشاركين في المؤتمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة إلى ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يعتمدها البرلمانودعوة جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية برعاية أممية ومطالبة مجلس الأمن والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية باتخاذ إجراءات ضد معرقلي العملية السياسيةودعم إنشاء جيش موحد وشرطة خاضعة للسلطات المدنية المركزية والدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وحث السلطات الليبية على الإغلاق التدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين