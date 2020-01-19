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عقيلة صالح يلتقي أعيان طبرق وترهونة والبطنان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، إلى بلدية طبرق بعد جولة خارجية أجرى خلالها زيارات إلى روسيا ومصر.

وكان في استقبال المستشار عميد البلدية وأعيان طبرق والبطنان ومديرية الأمن والمنطقة العسكرية وأعيان ومشائخ من مدينة ترهونة وعمداء بلديتي بئر الأشهب ودرنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المستشار عقيلة صالح إن روسيا لم تفشل في اجتماع موسكو بل أن حكومة الوفاق وتركيا هم من فشلوا في الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأكد المستشار على دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفعال مع القضية الليبية ووقوفه مع الجهة الشرعية والشعب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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