عقيلة صالح يلتقي أعيان طبرق وترهونة والبطنان

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، إلى بلدية طبرق بعد جولة خارجية أجرى خلالها زيارات إلى روسيا ومصر.

وكان في استقبال المستشار عميد البلدية وأعيان طبرق والبطنان ومديرية الأمن والمنطقة العسكرية وأعيان ومشائخ من مدينة ترهونة وعمداء بلديتي بئر الأشهب ودرنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المستشار عقيلة صالح إن روسيا لم تفشل في اجتماع موسكو بل أن حكومة الوفاق وتركيا هم من فشلوا في الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأكد المستشار على دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفعال مع القضية الليبية ووقوفه مع الجهة الشرعية والشعب الليبي.

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