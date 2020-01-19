المستشار صالح : لن نفرط في تضحيات الشعب الليبي ولن نسمح بتدخل تركيا

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه لا تفريط في تضحيات الشعب الليبي، ولن يسمحوا بتدخلات تركيا أو غيرها في الشأن الليبي.

وأضاف المستشار صالح خلال كلمة ألقاها عقب وصوله من جولته إلى مصر وموسكو أن حربهم على الإرهاب والتطرف مستمرة إلى حين القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.

من جانبه أكد رئيس مجلس مشائخ ترهونة صالح الفاندي في كلمة ألقاها عند استقبال المستشار صالح على مساندة كل قبائل ليبيا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في التصدي للمخططات الخارجية والخونة والعملاء والتصدي للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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