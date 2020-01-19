سلامة: وضعنا خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا

وقال سلامة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس السبت، إن هناك “عددا كبيرا من المقاتلين غير الليبيين من أكثر من 10 دول يقاتلون في الجبهات الليبية، و”آخرهم وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى البلاد”.

وأضاف: “نحن نعلم أن الوضع القانوني لهؤلاء المقاتلين مختلف جوهريا. هناك شركات أمنية خاصة تعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك. هناك بعض القوى النظامية تعمل كخبراء ومدربين إلى جانب هذا الطرف أو ذلك. هناك مقاتلون جاءوا لأسباب أيديولوجية للقتال في ليبيا إلى جانب هذا الطرف أو ذلك، كل هذه الفئات من غير الليبيين مهما كان وضعهم القانوني نحن نريد أن يخرجوا من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة لكي يتفاهم الليبيون فيما بينهم”.