مجلس النواب يعقد جلسة في 25 من يناير الجاري

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين الذي سيُصادف الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تناقش الجلسة في بنغازي ما ينتج عن مؤتمر برلين الذي ينعقد اليوم، بحضور واسع من قبل قادة الدول المعنية بالملف الليبي.

كما ستتطرق الجلسة للقاء جنيف المقرر عقده بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بناء على طلب من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إضافة إلى عدد من الملفات التي تم التصويت عليها، وتلك التي تم وضعها للنقاش في جلسات سابقة.

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