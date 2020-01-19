المشير حفتر يصل إلى برلين

برلين-العنوان

وصل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، مساء السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة بالقمة المرتقبة اليوم الأحد حول الأزمة الليبية

وتنطلق اليوم الأحد في برلين مناقشات لحل الأزمة الليبية، دعت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يشارك فيها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالإضافة إلى وفود دول الإمارات والجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والكونغو ومصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.