ألمانيا لا تستبعد المشاركة بمهمة عسكرية في ليبيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية “أنيجريت كرامب كارنباور” إن الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا يعد شرطا أساسيا لأي مهمة محتملة للجيش الألماني لحفظ الأمن في ليبيا.

وجاء حديث الوزيرة في اجتماع مغلق على مدار يومين للحزب المسيحي الديمقراطي، موضحة أنه في حال تم الاتفاق على مثل هذه الهدنة بضمانات دولية سيكون السؤال حول كيفية تنفيذها ومن يضمنها، لكن ألمانيا ستتعاطى حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، باعتبارها تلعب دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا.

وأشارت “كارنباور” إلى أن وزارة الدفاع والجيش سيكونان قادرين على توضيح مساهمة ألمانيا، لكن الخطوة الأولى هي ضرورة وجود تأمين مستدام، واصفة انعقاد مؤتمر برلين بأنه نجاح كبير لبلدها من أجل التوصل إلى حل للصراع.

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