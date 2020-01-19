الرئاسة المصرية: سنؤكد في برلين أننا سنتعامل في ليبيا مع الجيوش النظامية الشرعية وليس الميليشيات

ليبيا – كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل ورقة ستقدمها القاهرة اليوم الأحد أمام مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة

بسام راضي المتحدث باسم رئاسة مصر وفقا لما نقله موقع “العربية.نت قال:” القاهرة ستتقدم بورقة تتضمن كافة العناصر التي تم التوافق عليها لحل الأزمة ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسي والاقتصادي“.

وأضاف في تصريحات من العاصمة الألمانية برلين بثتها وسائل إعلام مصرية أمس السبت أنه كانت هناك اتصالات ولقاءات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء وقادة دول العالم ودارت كلها حول سبل معالجة الأزمة الليبية وتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسي شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وأوضح راضي أن موقف مصر ثابت ولم يتغير فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية وهذا أمر يجب أن يكون واضحا في مؤتمر برلين.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط المهمة منها اقتسام الثروات بشكل عادل وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

وأكد السفير راضي أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الوضع في ليبيا التي تعد أمنا قوميا لها، مضيفا أن مصر تقوم بتأمين حدودها مع ليبيا والتي تبلغ 1200 كيلو من جانب واحد وتتم مراقبتها بالقوات الجوية وهو أمر مكلف ماليا وما تم تدميره من سيارات دفع رباعي عبر الحدود الليبية يقدر بالآلاف وأدى لتجنب مصر دخول المقاتلين والإرهابيين إليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية